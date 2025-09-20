Colapinto: "Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

Franco Colapinto no se escondió después de su choque en la primera parte de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto argentino de Alpine perdió el control en la última curva de la Q1 y terminó contra el muro con el costado izquierdo del auto, lo que lo dejó fuera de la pelea y en el puesto 16º para la largada de este domingo.

Pese al golpe, Colapinto rescató lo positivo de su día: “Trato de no irme con esto de ahora, sino que me voy con la velocidad de todo el día, que fui mucho más rápido”, explicó.

“Siempre en estos circuitos, cuando hay algo de viento, existe la posibilidad de que pase algo así. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, dijo.

El rookie argentino también reconoció que todavía hay trabajo por hacer: “Obvio que hay que mejorar, pero dimos pasos positivos”, agregó.

La clasificación en Bakú estuvo cargada de incidentes. Alexander Albon (Williams) pegó contra una columna interna y quedó fuera en la Q1. Más tarde, Nico Hülkenberg (Sauber) impactó de frente con un muro, aunque pudo seguir tras cambiar el alerón. En la Q3, Charles Leclerc y Oscar Piastri también se accidentaron y no marcaron tiempos.

Finalmente, Max Verstappen se quedó con la pole con un tiempo de 1:41.117, escoltado por Carlos Sainz (+0.478) y Liam Lawson (+0.590).

La carrera comenzará este domingo desde las 8 de la mañana (hora argentina).