Franco Colapinto estuvo muy cerca de lograr su primer punto en la Fórmula 1, pero se fue de Países Bajos con bronca. El argentino finalizó 11° en una carrera marcada por las estrategias en los boxes y la aparición de los Safety Cars, que alteraron el desarrollo en Zandvoort.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera”, reconoció Colapinto, que largó con neumáticos blandos y llegó a rodar dentro del top ten. Sin embargo, sobre el final fue Pierre Gasly quien, tras un toque en la lucha por posición, lo relegó de la zona de puntos.

“Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho”, agregó.

La carrera tuvo como ganador a Oscar Piastri con McLaren, que sorprendió al superar a Max Verstappen (+1.271) en el cierre. El podio lo completó el joven francés Isack Hadjar (+3.233), mientras que George Russell fue cuarto con Mercedes (+5.654).

Por el lado de Alpine, la situación fue dispar: Colapinto cerró 11° a 14.511 segundos de Piastri tras tres detenciones en pits, mientras que Gasly quedó 17°, a más de 23 segundos, pese a haber protagonizado la maniobra polémica que lo dejó a Franco sin premio.

El balance deja al argentino con su mejor actuación en la temporada, mostrando ritmo y regularidad, pero otra vez sin reflejarlo en los puntos. En Alpine saben que la bronca de Colapinto tiene fundamento: Zandvoort parecía la oportunidad ideal para que el argentino empezara a engrosar su casillero en el campeonato.