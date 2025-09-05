Colapinto busca sumar sus primeros puntos en Monza: el cronograma del fin de semana

Franco Colapinto saltará a la pista este viernes en Monza en lo que será la decimosexta fecha del calendario de la Fórmula 1. Si bien, no estará presente en la FP1, por cederle el lugar al piloto de reserva estonio Paul Aron, el argentino si lo hará en la segunda práctica.

Se trata de un circuito especial para Colapinto, ya que fue en el Gran Premio de Italia donde debutó en la máxima categoría, el pasado año con la escudería Williams.

La veloz pista italiana exigirá al máximo al monoplaza de Alpine, que buscará alcanzar el óptimo rendimiento durante el Gran Premio europeo.

Colapinto se mostró con mucha expectativa y confiado en que la escudería francesa mejore la estrategia: "Estoy empezando a tener más confianza con el auto y estoy recuperando las sensaciones que tuve el año pasado. Seguimos trabajando, no estamos donde queremos estar«, señaló Franco Colapinto durante la ronda de prensa de Alpine.

Los horarios y el cronograma del GP de Italia

Viernes 5 de septiembre

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 7 de septiembre