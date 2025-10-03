Colapinto cerró 19° en la FP2 en Singapur y sigue lejos de la pelea

Franco Colapinto no pudo mejorar demasiado respecto a lo mostrado en la primera sesión, donde había sido 19° también, y en Marina Bay volvió a quedar relegado en los tiempos. Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, finalizó 16º.

Su mejor vuelta lo dejó a 2.425 del registro de referencia, en una jornada marcada por la paridad entre los de arriba y la altísima humedad.

El más rápido de la tanda fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, con un tiempo de 1:30.714. Detrás se ubicaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) a 132 milésimas, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) a 143, el español Fernando Alonso (Aston Martin) a 163, el británico Lando Norris (McLaren) a 483 y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) a 508 milésimas.

Top 6 de la FP2 en Singapur:

Oscar Piastri (McLaren) – 1:30.714 Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.132 Max Verstappen (Red Bull) – +0.143 Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.163 Lando Norris (McLaren) – +0.483 Lance Stroll (Aston Martin) – +0.508

Colapinto, que atraviesa su primera temporada completa en la categoría, utilizó la tanda para seguir ajustando el Alpine, aunque volvió a quedar lejos del ritmo de la zona media. Solo el británico George Russell (Mercedes), con problemas en su auto, cerró detrás del argentino.

La actividad en Singapur continuará mañana con la tercera práctica libre y la clasificación, donde Colapinto buscará dar un salto que le permita acercarse a la mitad del pelotón.

Agenda del fin de semana (horario de Argentina)

El sábado 4 de octubre:

A las 6:30, el argentino dispondrá de sus últimos intentos en la tercera y última práctica libre.

La clasificación será a partir de las 10:00, siendo fundamental para posicionar el monoplaza de cara a la carrera.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur se disputará el domingo 5 de octubre, con inicio programado a las 9:00.