Colapinto cerró 19° en la primera práctica en Singapur y apunta a la FP2

Franco Colapinto tuvo un errático inicio a bordo del A525 de Alpine en Singapur. El piloto argentino marcó un tiempo de 1:33,324, a 2s208 del más rápido de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin), quien sorprendió al quedarse con la mejor marca en Marina Bay.

Detrás del asturiano se ubicaron Charles Leclerc (Ferrari), a 150 milésimas, Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes). Más atrás, los McLaren de Oscar Piastri —líder del campeonato— y Lando Norris quedaron en quinto y sexto lugar. El único que terminó por debajo del argentino fue Alexander Albon (Williams), que no llegó a registrar tiempo por problemas técnicos en el inicio de la sesión.

El trabajo de Colapinto estuvo lejos de los tiempos de punta, aunque la FP1 le permitió ajustar detalles en su monoplaza de cara a lo que viene.

Agenda del fin de semana (horario de Argentina)

La segunda sesión de entrenamientos se llevará a cabo entre las 10:00 y las 11:00.

El sábado 4 de octubre:

A las 6:30, el argentino dispondrá de sus últimos intentos en la tercera y última práctica libre.

La clasificación será a partir de las 10:00, siendo fundamental para posicionar el monoplaza de cara a la carrera.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur se disputará el domingo 5 de octubre, con inicio programado a las 9:00.