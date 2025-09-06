Franco Colapinto tuvo un sábado de crecimiento en Monza.

El argentino completó la tercera práctica libre con sensaciones positivas y se metió en el puesto 14, luego de una tanda en la que fue encontrando ritmo vuelta tras vuelta.

El arranque lo hizo con neumáticos duros y, pese a las limitaciones del compuesto, logró bajar sus tiempos respecto al viernes. Ya con los blandos, mostró su mejor versión y se colocó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, a quien le sacó casi tres décimas.

El más veloz del ensayo fue Lando Norris, con un registro de 1:19.331. Detrás se ubicaron Charles Leclerc y Oscar Piastri, los dos Ferrari en el podio de la tanda.

Con este cierre, Colapinto encara la clasificación con expectativas de seguir avanzando en el Gran Premio de Italia.

La Qualy será a las 11 de la mañana de Argentina, mientras que la carrera está programada para el domingo a las 10.