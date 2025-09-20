Colapinto chocó al final de la clasificación y largará 16.º en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto sufrió un duro golpe en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto argentino de Alpine venía con parciales para meterse en la Q2, pero una curva le jugó una mala pasada y terminó impactando con el costado izquierdo contra una de las paredes de contención del circuito urbano de Bakú.

El incidente lo dejó con un tiempo insuficiente y largará desde el puesto 16º.

La jornada también fue complicada para su compañero de equipo, Pierre Gasly, que se fue de largo en la misma vuelta y finalizó 19º, lo que significó una doble eliminación para la escudería francesa.

La Q1 estuvo marcada por varias interrupciones y dos banderas rojas. Primero, Alexander Albon con su Williams golpeó el neumático delantero izquierdo contra una columna interna y quedó fuera de competencia.

Minutos después, Nico Hülkenberg chocó de frente contra los muros con su Sauber: debió entrar a boxes para cambiar el alerón delantero, aunque pudo continuar.