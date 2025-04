Franco Colapinto, piloto argentino de reserva en Alpine, desató polémica al declarar que Uruguay es una "provincia argentina", argumentando que "no inventaron nada" y que "copiaron todo".

En el inicio de la temporada 2025, el joven de 21 años de Pilar está centrado en su nuevo proyecto con Alpine, esperando una oportunidad en la Fórmula 1, mientras Jack Doohan y Pierre Gasly, pilotos titulares de la escudería, lideran el equipo.

Durante una entrevista en la que se discutía el origen del mate, Colapinto expresó: "Les voy a explicar algo. Uruguay tiene pocos habitantes, no sé cuántos, ¿tres millones? Es como una provincia argentina, una parte de nuestro país. Cavani está en el termo, jugando en Boca, es más argentino que uruguayo, habla argentino, todo. En Uruguay no inventan cosas, lo que hacen es tomar lo que creamos nosotros. Si algo nació allá, al final termina siendo argentino".

Colapinto también destacó que, aunque le gusta Uruguay, considera que en ese país hay más argentinos que uruguayos. Y agregó: "El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, ni las empanadas, todo lo copiaron".

Tras el escandalo que generaron sus declaraciones, tuvo que salir a pedir disculpas en su cuenta de X.

“Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo”, expresó.

Luego prosiguió: “No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí... amo Uruguay y el cariño q me dieron todo el año pasado y lo q más quiero es tener buena onda con todos ustedes”.

En cuanto a su carrera, Colapinto sigue esperando un hueco en la Fórmula 1, especialmente después de que Jack Doohan no haya logrado puntuar en ninguna de las primeras carreras y se retirara en el Gran Premio de Australia. Además, la salida de Ryo Hirakawa de Alpine, quien se unió como piloto de pruebas en Haas, ha incrementado las oportunidades para que Colapinto logre su ansiado debut en la categoría reina del automovilismo.