Colapinto fue 18º en la primera práctica del GP de Países Bajos

Franco Colapinto completó su primera salida en pista en el GP de los Países Bajos y terminó en el puesto 18 de la práctica libre 1 con un registro de 1:12.276, a +1.998 de Lando Norris que fue quien marcó los tiempos con el McLaren en la sesión.

El piloto argentino utilizó la tanda para adaptarse a Zandvoort, un circuito donde nunca había girado en Fórmula 1. Si bien quedó en los últimos puestos de la tabla, pudo acumular vueltas sin despistes ni incidentes y mantenerse en buen ritmo, algo clave en su debut en el país europeo.

Pierre Gasly, compañero de Franco, fue 10º, apenas medio segundo más rápido. La actividad estuvo marcada por una bandera roja tras el despiste de Andrea Kimi Antonelli, que terminó en la grava.

También se dio una curiosa situación. Sobre el final de la sesión el piloto local y múltiple campeón, Max Verstappen, salió de pista con su Red Bull mientras practicaba largadas.

Detrás de Norris se ubicó su compañero Oscar Piatri a 0.292, mientras que los Aston Martin sorprendieron con Lance Stroll tercero y Fernando Alonso cuarto.

La acción seguirá en la segunda práctica libre, programada para las 11.00 hora argentina, donde Colapinto seguirá buscando sumar rodaje y ajustar el rendimiento previo a la clasificación.