Colapinto peleó hasta el final y Russell fue implacable en Singapur

Franco Colapinto lo aguantó hasta el final en Singapur, pero no pudo mantener el ritmo.

El piloto argentino, que había entrado temprano a boxes, logró avanzar en el comienzo gracias a esa estrategia, aunque luego sufrió con la degradación. El cambio al neumático blando lo hizo sufrir hasta las últimas vueltas.

La degradación del compuesto medio lo obligó a girar más lento en el cierre, bajo la presión de los Kicks Sauber. Hulkenberg incluso hizo un trompo cuando intentaba pasarlo, y Colapinto consiguió mantener a raya al brasileño Bortoletto. Con una sola parada en boxes, Franco aguantó lo más que pudo y se llevó el 16° puesto, a pocas posiciones del top 10.

Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, tuvo una carrera más complicada: realizó dos paradas, la segunda a diez vueltas del final, y solo pudo escalar una posición. En la vuelta 59, Stroll, Albon y Lawson superaron al argentino, terminando con la estrategia del equipo francés.

Arriba, George Russell fue implacable. Mantuvo un ritmo sólido desde el inicio, cuidó los neumáticos y, con una sola parada, se adueñó del Gran Premio de Singapur. Detrás, Max Verstappen no se sintió cómodo en ningún momento: tuvo problemas de balance, frenos y neumáticos, aunque defendió con uñas y dientes el segundo puesto frente a Lando Norris.

Con este resultado, Verstappen estira su ventaja en el campeonato: le saca tres puntos a Norris y seis a Piastri, aunque la pelea por el título parece prácticamente definida. Quedan seis carreras en el calendario: cuatro en América y dos en Medio Oriente.