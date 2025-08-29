Colapinto subió el ritmo y terminó 9º en la segunda práctica en Países Bajos

Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto de la segunda práctica libre en el circuito de Zandvoort, marcando uno de los mejores resultados desde que corre para la escudería francesa Alpine.

El piloto mejoró ampliamente el rendimiento de la primera sesión y quedó a 1,067 segundos del líder, Lando Norris.

Los McLaren, líderes del campeonato de constructores, volvieron a dominar la práctica. Norris registró un tiempo de 1:09,890, seguido por Fernando Alonso de Aston Martin a 0,087 y por Oscar Piastri, que completó el podio quedando a 0,089 de su compañero de equipo.

La sesión se vio interrumpida por un fuerte accidente de Lance Stroll (Aston Martin), que lo dejó fuera de competencia. El hijo del magnate y dueño del equipo, Lawrence Stroll, había terminado tercero en la primera práctica, detrás de los McLaren, pero no pudo completar la segunda.

Por su parte, el rookie francés Isaac Hadjar también abandonó debido a un problema de potencia en su motor.

Cómo sigue la agenda

Franco Colapinto también verá acción ese sábado 30 donde se realizará la tercera práctica, desde las 6:30 hasta las 7:30, y luego llegará la clasificación a las 11:00.

Finalmente, la carrera del domingo 31 está programada para las 10:00 (hora argentina).