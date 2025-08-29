Colapinto vuelve a la acción en Países Bajos: lo que tenés que saber

Franco Colapinto tendrá actividad este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta cita del calendario de Fórmula 1.

El escenario será el circuito de Zandvoort, un trazado tradicional de 4,259 kilómetros en el que se disputarán 72 vueltas, para un total de 306,648 kilómetros de carrera.

El piloto argentino de Alpine saltará a la acción este viernes 29 de agosto con dos tandas de entrenamientos libres: la primera será de 7:30 a 8:30 y la segunda de 11:00 a 12:00.

Tanto las prácticas como la carrera podrán disfrutarse por las señal de Disney+. En Fox Sports habrá solo relato en vivo.

En su presentación más reciente, el argentino cerró en el puesto 18 en el Gran Premio de Hungría. Allí, el triunfo quedó en manos de Lando Norris con el McLaren. El campeonato continúa en territorio europeo.

Colapinto también verá acción ese sábado 30 donde se realizará la tercera práctica, desde las 6:30 hasta las 7:30, y luego llegará la clasificación a las 11:00. Finalmente, la carrera del domingo 31 está programada para las 10:00 (hora argentina).

El récord de vuelta en Zandvoort lo mantiene Lewis Hamilton desde 2021, con un tiempo de 1:11.097, registro que hasta ahora no pudo ser bajado.

Franco consolida su rodaje: será una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia en la máxima categoría, en un fin de semana donde la atención también estará puesta en cómo se adapta al exigente circuito neerlandés.