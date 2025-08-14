Este miércoles, minutos antes de las 15, "durante el horario de la siesta", se produjo el desplome del techo del estadio José Jorge Contte, sede del Club Regatas Corrientes, emplazado a orillas del río Paraná en el Parque Mitre. Afortunadamente, no se registraron heridos, un punto clave destacado por diversas fuentes.

Las causas del derrumbe aún están siendo investigadas, pero la principal hipótesis sugiere que las chapas del techo se cayeron debido a trabajos de infraestructura que se estaban realizando en el recinto. Según informes locales, esto habría provocado una descompensación en el peso de soporte de las columnas, lo que desencadenó el colapso. Una profesora de Aqua Gym relató haber escuchado un "estruendo" y luego la orden de evacuar, detallando que "parece que se rajó la pileta también y se cayó todo el muro del costado".

Tras el incidente, el club fue evacuado de inmediato por precaución, incluyendo todas las áreas como musculación funcional, taekwondo y otras disciplinas. El Club Regatas Corrientes emitió un comunicado oficial confirmando "daños materiales" y la suspensión de todas las actividades, permaneciendo cerrado por el día. El Parque Mitre también fue cerrado.

El colapso ocurrió un día antes de un recital programado de la banda uruguaya Cuarteto de Nos, que iba a celebrarse este jueves en el estadio, un recinto con capacidad para cuatro mil espectadores. La banda confirmó en Instagram que, debido al "inesperado colapso del techo", el show debía cambiar de locación, celebrando que "por suerte, el accidente no dejó heridos". Un usuario de redes sociales expresó alivio, calificando lo ocurrido como la evitación de una "tragedia monstruosa".

Diversas autoridades se pronunciaron tras el hecho:

Eduardo Tassano, intendente de Corrientes y presidente del Club Regatas, subrayó la importancia de que "no hay ningún herido". A pesar de la tristeza, bronca e impotencia por los trabajos en curso, aseguró que se está trabajando activamente para recuperar el estadio. Agradeció el apoyo de la Policía, Bomberos y especialmente al gobernador Gustavo Valdés.

El gobernador Gustavo Valdés confirmó el apoyo provincial para la reconstrucción del estadio de básquetbol, destacando que Regatas es un "símbolo importante para la ciudad y la provincia". Aseguró que "vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras" y que ya están "manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible".

El club informó a sus socios que se están "evaluando todas las zonas que están en riesgo" y que buscarán restaurar rápidamente las actividades para que puedan seguir disfrutando del club.