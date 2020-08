Alejandro Cabrera sin dudas es uno de los pilares de Estudiantes de Río IV, que hasta el parate de la Primera Nacional marchaba segundo en la tabla de la Zona A, a tan solo un punto del líder Atlanta. El Colo, mediocampista de 27 años, que está en el club cordobés desde 2016, charló con Emiliano Lentini en Desde el Barro acerca de los intereses de ciertos clubes de Primera División por sumarlo a sus filas, entre ellos Talleres.

"Ya le comenté al presidente mis ganas de dar el salto, me siento bien y con confianza. Si bien el campeonato no terminó y tenemos un objetivo cerca, si un equipo se acerca con una propuesta interesante me pondría muy feliz", expresó Cabrera. Además, el volante comentó acerca de los rumores sobre el interés específico de Talleres, club donde hizo parte de las inferiores: "Nadie del club se comunicó conmigo, pero sería muy lindo porque es un grande del interior. Desde afuera, se lo ve como una institución ordenada y prolija, muy distinto a lo que yo viví cuando estuve en el club".

El "Colo" disputó 16 partidos en esta edición de la Primera Nacional, en los que marcó dos goles, recibió cinco amarillas y fue expulsado una vez. Gracias a su despliegue y a su entrega, se convirtió en una de las figuras del equipo de Marcelo Vázquez y de la categoría entera. Además del interés de Talleres, se mencionó que Unión de Santa Fe posó sus ojos en él.

Vía TyC Sports