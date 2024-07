Colombia empató 1 a 1 con Brasil y se clasificó primero

En un partido tan entretenido como los nombres hacían esperar, Colombia y Brasil no se sacaron diferencias y terminaron clasificando ambos, en primera y segunda posición, respectivamente. Dejando eliminadas a las selecciones de Costa Rica y Paraguay, dirigidas por los argentinos Gustavo Alfaro y Daniel Garnero.

Síntesis

Estadio: Levi’s Stadium.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Mauro Vigliano (Argentina).

Brasil: Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius; Rodrygo. DT: Dorival Júnior (Brasil).

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo (Argentina).

Goles en el primer tiempo: 12m. Raphinha (B); 45m. Daniel Muñoz (C)

Cambios en el segundo tiempo: al comenzar Andreas Pereira por Lucas Paquetá (B) y Johan Mojica por Deiver Machado (C); 28m. Ederson Silva por João Gomes (B); 30m. Matheus Uribe por Richard Ríos (C) y Rafael Santos Borré por Jhon Córdoba (C); 35m. Jorge Carrascal por James Rodríguez (C); 40m. Douglas Luiz por Bruno Guimarães (B) y Endrick por Wendell (B); 43m. Luis Sinisterra por Luis Díaz (C).