Formaciones:

Colón: Burián; Olivera, Bianchi, Delgado; Vigo, Lértora, Aliendro, Escobar; Farías; Chancalay y Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Central: Ayala; Martínez, Laso, Botinelli, Mazzaco; Villagra, Ojeda, Lo Celso; López Pissano, Gamba y Ferreyra. DT: Cristian González.

Goles: PT 6' Chancalay (C) y 14' Aliendro (C). ST 2' Morelo -p- (C), 8' Gamba -p- (RC) y 34' Escobar (C).

Cambios: PT 41' Goez X Chancalay (C). ST 25' Martínez Dupuy X D. Martínez (RC), y 34' Blanco X Mazzaco (RC) y Marinelli X López Pissano (RC).

Amonestados: Lértora (C); D. Martínez, Bottinelli (RC).

Cancha: Colón

