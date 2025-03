Comenzó el cuadro principal del AAT Challenger edición Córdoba

Bajo un sol radiante y un cálido y húmedo ambiente en el Córdoba Lawn Tenis Club, Ficovich (169°) se impuso a Ignacio Buse (227°) por 6-4 y 6-1 para convertirse en el primer argentino en segunda ronda.

“Estoy contento porque los debuts siempre son difíciles pero jugué bien. No está fácil porque hay mucha humedad, con el sol hacía mucho calor pero bien que gané. Era un rival muy peligroso. Sabía que tenía que jugar bien y estar bien mentalmente”, analizó Ficovich. Luego, añadió: "Desde el año pasado me vengo sintiendo muy bien. Ojalá pueda seguir mejorando, jugar muchos partidos y estar bien de cabeza. Eso es muy importante porque si no, no ganas. Todos juegan bien, sobre todo en este nivel”. El porteño de 28 años continuará contra el ganador de Lautaro Midón (ARG) o Joao Reis Da Silva (BRA).

Otros tenistas que se metieron entre los 16 mejores fueron el paraguayo Daniel Vallejo (195°) y el peruano Gonzalo Bueno (270°). “Estoy tratando de conseguir la clasificación a Roland Garros y Wimbledon así que esta gira es muy importante para mí”, explicó Vallejo tras el triunfo ante el brasileño Daniel Dutra Da Silva por 6-4 y 6-1. Durante su partido, estaban justamente Bueno y el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza viendo atentamente. “Estamos siempre juntos. Entreno físico con Álvaro, compartimos preparador físico esta semana. Y Gonza es uno de mis mejores amigos en el circuito”, contó al respecto sobre sus colegas, también sudamericanos y de su misma edad (Bueno y Vallejo nacidos en 2004 y Guillén en 2003).

Durante el día se jugaron también los últimos encuentros de qualy, que tuvieron como resultado la clasificación de Guido Justo (ARG), Santiago De La Fuente (ARG), Gonzalo Villanueva (ARG), Pedro Boscardin Dias (BRA), Wilson Leite (BRA) y Joao Reis Da Silva (BRA).

Este martes debutan 6 top 150

La acción continuará a partir de las 10:00 de este martes. Seis top 150 del ranking ATP desplegarán su tenis por las canchas del Córdoba Lawn Tenis Club. Thiago Monteiro (BRA, 105°), Daniel Galán (COL, 123°), Federico Coria (ARG, 128°), Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 129°), Thiago Tirante (ARG, 134°) y Román Burruchaga (ARG, 136°) harán su debut en el AAT Challenger Santander edición Córdoba.

“Estoy contento de estar nuevamente en un torneo en Argentina”, dice Juan Manuel Cerúndolo, campeón de 3 Challenger en Argentina y del ATP 250 de Córdoba en 2021.

El menor de los hermanos hizo un balance de su gira ATP (pasó las qualy de Buenos Aires, Río y Santiago), contó que las condiciones de Córdoba le sientan bien y explicó el plus que le da jugar el ATP Tour.

Resultados del día lunes 3 de marzo

Men's Singles - Round of 32

[7] J. Ficovich (ARG) d I. Buse (PER) 64 61

A. Vallejo (PAR) d D. Dutra da Silva (BRA) 64 61

G. Bueno (PER) d P. Martin Tiffon (ESP) 61 75

Men's Qualifying Singles - Qualifying Round 1

[2] M. Soto (CHI) d [Alt] N. Kicker (ARG) 62 61

[10] T. Farjat (ARG) d [WC] S. Hess (ARG) 76(1) 26 61

Men's Qualifying Singles - Qualifying Round 2

[Alt] W. Leite (BRA) d [4] L. Ambrogi (ARG) 63 63

[7] G. Villanueva (ARG) d [2] M. Soto (CHI) 76(5) 30 Retired

[WC] S. De La Fuente (ARG) d [8] V. Aboian (ARG) 61 64

[6] J. Reis Da Silva (BRA) d [12] A. Barrena (ARG) 61 10 Retired

[9] P. Boscardin Dias (BRA) d K. Feldbausch (SUI) 64 36 64

[5] G. Justo (ARG) d [10] T. Farjat (ARG) 63 76(5)

Orden de juego martes 4 de marzo

Cancha Central - start 10:00

[1] Thiago Monteiro (BRA) vs [Q] Wilson Leite (BRA)

Andrea Collarini (ARG) vs [Q] Pedro Boscardin Dias (BRA)

Not Before 13:00

Pedro Sakamoto (BRA) vs [6] Federico Coria (ARG)

Juan Bautista Torres (ARG) vs [4] [WC] Thiago Agustin Tirante (ARG)

[Q] Santiago De La Fuente (ARG) vs [WC] Juan Estevez (ARG)

Cancha 1 - start 10:00

Murkel Dellien (BOL) vs [Alt] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (ARG)

[3] Daniel Elahi Galan (COL) vs [Q] Guido Ivan Justo (ARG)

Not Before 13:00

Alvaro Guillen Meza (ECU) vs [2] Juan Manuel Cerundolo (ARG)

[8] Juan Pablo Varillas (PER) vs Genaro Alberto Olivieri (ARG)

Cancha 3 - start 10:00

[5] Roman Andres Burruchaga (ARG) vs Emilio Nava (USA)

[Q] Gonzalo Villanueva (ARG) vs Matheus Pucinelli De Almeida (BRA)

Not Before 13:00

[Alt] Lautaro Midon (ARG) vs [Q] Joao Lucas Reis Da Silva (BRA)

[WC] Mariano Kestelboim (ARG) vs [Alt] Renzo Olivo (ARG)