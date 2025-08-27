Comesaña y Etcheverry buscan la tercera ronda del US Open

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña tendrán acción este miércoles en la segunda ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El primero en salir a la cancha será Etcheverry, programado no antes de las 12:00 del mediodía. El platense se medirá con el checo Jiri Lehecka, vigésimo preclasificado del torneo. En su debut, Etcheverry venció a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en sets corridos (6-3, 6-2 y 6-0). Por su parte, el checo superó en cuatro parciales al croata Borna Coric. El historial entre ambos marca un triunfo por lado, con la última victoria para el argentino en el ATP 500 de Hamburgo 2025.

Más tarde, alrededor de las 13:30, será el turno de Comesaña. El marplatense tendrá como rival al británico Cameron Norrie, ex top 10 que intenta recuperar posiciones en el ranking. En primera ronda, el tiburón sorprendió al dejar en el camino al estadounidense Alex Michelsen (28.º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

El argentino buscará repetir lo logrado en 2024, cuando también alcanzó la tercera ronda en el Grand Slam neoyorquino.