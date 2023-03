TORNEO OFICIAL DAMAS 'A' 2023

1º FECHA - 24/03/2023

-.URU CURE RC vs LA SALLE HC 16:30-Cancha: URU CURE RC.

-.JOCKEY CLUB "A" vs JOCKEY CLUB "B" 09:00-Cancha: JOCKEY CLUB.

-.BARRIO PARQUE vs CÓRDOBA ATHLETIC 16:30-Cancha: BARRIO PARQUE.

25/03/2023

-.PALERMO BAJO vs TALA RC 16:30-Cancha: PALERMO BAJO.

-.UNIV. NAC. RIO CUARTO vs LA TABLADA 16:30-Cancha: POLID. MUNIC. Nº 2 RIO IV.

-.UNIVERSITARIO vs UNIVERSITARIO "ROJO" 16:30-Cancha: UNIVERSITARIO.

ASI SE JUGARA LA PRIMERA PARTE

Del certamen participarán doce (12) equipos. Para la 1° División el certamen se desplegará de la siguiente manera:

La 1° fase (Fase Clasificatoria) se disputará bajo el sistema todos contra todos a una sola rueda; finalizada dicha etapa, prevista en once (11) fechas, quedarán determinadas las instancias en las que se desdoblará la 2º Fase.

En caso de igualdad en la posición se definirá según los criterios y orden de prelación siguientes que se incluye en el Manual de Torneos y Competencias:

1) Mayor cantidad de partidos ganados.

2) Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra.

3) Mayor cantidad de goles a favor.

4) Resultado del o los partidos jugados entre sí.

5) Se jugará un partido de definición.

Por un lado se establecerá el SÚPER 8, integrada por los equipos que por suma de puntos se ubicaron entre el 1º y 8º puesto de la Fase Clasificatoria, y por otro el PROYECCIÓN DAMAS “A” conformada por los equipos que concluyeron entre el 9º y 12º lugar de la Fase Clasificatoria más los equipos ubicados en el 1° al 4° puesto de la Fase Clasificatoria del Torneo Oficial Damas “B1”.

Asimismo y una vez finalizada la 1º Fase se desarrollará una instancia de Bonus Track integrada por los equipos posicionados entre el 1º al 4º puesto y que definirá el clasificado a una posible Gran Final. Esta instancia se jugará con una Semifinal (a un partido) entre el 1º vs 4º y 2º vs 3º (en caso de empate en el partido se definirá por shoot out) y cuyos ganadores lograran el pase a la Final al mejor de un partido. El ganador del encuentro Final se clasificará a una posible Gran Final del torneo.