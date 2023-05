Comienza el Torneo Provincial de Cestoball

En la jornada se disputarán los siguientes partidos:

10.00 CARIB vs Observatorio

12.00 Río Cuarto vs Observatorio

14.00 Observatorio vs CARIB.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Al finalizar la fecha se llevará a cabo el primer entrenamiento de este año de la preselección cordobesa de cestoball en la categoría mayores en vista al campeonato Argentino que será en las vacaciones de junio en Villa Mercedes, San Luis.

En tanto la selección de sub 14 estará íntegramente formada por jugadoras de CARIB que entrenan los Martes y jueves en dicho club.