Comienza la 30ª temporada de la MLS y Messi busca hacer historia con el Inter Miami

El debut estará a cargo de Los Ángeles FC y Minnesota United FC, quienes se enfrentarán desde las 18.30 (hora argentina) en el BMO Stadium de Los Ángeles. Esta misma noche, a las 21.30, Inter Miami recibirá a New York City FC, en el que será el primer encuentro de Javier Mascherano como director técnico en la liga local, luego del choque del miércoles ante Sporting Kansas City por la Concachampions.

Con cada equipo disputando 34 encuentros en la temporada regular, los clubes de la MLS se medirán dos veces contra cada rival de su conferencia, alternando la localía en 28 partidos. Además, jugarán contra seis equipos de la conferencia opuesta. Esto ocurre tras la incorporación de San Diego FC como la franquicia número 30 de la liga, lo que mantiene el formato de 17 partidos como local y 17 como visitante.

El conjunto rosa integra la Conferencia Este. 18 elencos se clasificarán a los Playoffs: las conferencias Este y Oeste contarán con nueve representantes cada una. Los siete mejores de cada una avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los clubes que terminen en las posiciones 8 y 9 disputarán la “ronda de comodines” en busca de un lugar en la siguiente fase. Desde ahí, la corona se decidirá por eliminación directa.

CÓMO SEGUIR A MESSI EN 2025

La televisación del torneo seguirá a cargo de MLS Season Pass mediante Apple TV. La aplicación ya está disponible para dispositivos Android. En Argentina, el precio de suscripción es de 2.99 dólares por mes o de 4.99 dólares por la temporada completa.

Como novedad, todos los domingos por la noche se transmitirá un partido destacado con una producción mejorada y una programación auxiliar dedicada. Estará disponible gratis para suscriptores de Apple TV+ y contará con comentaristas como el exfutbolista argentino Diego Valeri.

LAS FIGURAS DE MLS

Lionel Messi se perfila, nuevamente, como la figura central de la liga norteamericana, a la que se sumó a mediados de 2023. El capitán de Inter Miami buscará este año defender el Supporters’ Shield (título otorgado al equipo con más puntos en la temporada regular) y conseguir su primer título de liga junto a otros nombres conocidos, tales como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Otras de las figuras a seguir durante esta temporada son el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, quien fue fichado por el recién integrado San Diego FC; Riqui Puig, el ex Barcelona que es clave para estructura de LA Galaxy y no podrá disputar los primeros partidos del año por lesión; y Olivier Giroud, el ex jugador de la selección francesa que fue adquirido por LAFC la temporada pasada.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE INTER MIAMI

Además de su participación en MLS, Las Garzas disputan este año la CONCACAF Champions Cup: el duelo de vuelta ante Kansas se jugará el martes 25 desde las 18 (hora argentina) en Florida. También jugrán el Mundial de Clubes de la FIFA (14 de junio al 13 de julio); y la Leagues Cup (29 de julio al 31 de agosto).

De acuerdo al calendario oficial de Inter Miami, estos son los partidos de la primera mitad del año para los dirigidos por Javier Mascherano:

- 22 de febrero: vs. New York City FC (MLS)

- 25 de febrero: vs. Kansas City (CONCACAF Champions Cup)

- 2 de marzo: vs. Houston (MLS)

- 9 de marzo: vs. Charlotte (MLS)

- 16 de marzo: vs. Atlanta (MLS)

- 29 de marzo: vs. Philadelphia (MLS)

- 6 de abril: vs. Toronto (MLS)

- 13 de abril: vs Chicago (MLS)

- 19 de abril: vs. Columbus (MLS)

- 26 de abril: vs. Dallas (MLS)

- 3 de mayo: vs. New York (MLS)

- 10 de mayo: vs. Minnesota (MLS)

- 14 de mayo: vs. San Jose (MLS)

- 17 de mayo: vs. Orlando (MLS)

- 24 de mayo: vs. Philadelphia (MLS)

- 28 de mayo: vs. Montréal (MLS)

- 31 de mayo: vs. Columbus (MLS)

- 14 de junio: vs. Al Ahly (Mundial de Clubes de FIFA)

- 19 de junio: vs. FC Porto (Mundial de Clubes de FIFA)

- 28 de junio: vs. Atlanta (MLS)