Con aporte cordobés, Argentina se metió entre los cuatro mejores del continente en goalball

La Selección Argentina femenina de goalball concluyó su participación en el Campeonato de las Américas IBSA 2025 con un meritorio cuarto puesto. El certamen se disputó entre el 26 de julio y el 6 de agosto en San Pablo, Brasil, y sirvió como instancia clasificatoria para los próximos Juegos Parapanamericanos, objetivo que el conjunto nacional logró alcanzar.

Durante la competencia, el equipo argentino, conocido como Las Topas, tuvo un sólido desempeño en la fase de grupos, con cuatro triunfos en cinco partidos. Derrotaron a Venezuela (10-0), Guatemala (7-0), México (4-3) y Nicaragua (7-1), cayendo únicamente ante Canadá (13-4). Esa actuación las ubicó segundas en su grupo.

En cuartos de final superaron a Perú por 5 a 3, pero en semifinales fueron superadas por Brasil, que a la postre sería el campeón del torneo, por un contundente 10 a 2. En el partido por el tercer puesto, cayeron ajustadamente ante Estados Unidos por 7 a 5, quedando a un paso del podio.

El seleccionado nacional contó con presencia cordobesa: Milagros Soria Porretta, una de las referentes del plantel, tuvo un destacado torneo tanto en ataque como en defensa. Además, Francisco Rey Patrón, entrenador del equipo femenino cordobés, integró el cuerpo técnico de la selección. También participó Sofía Orquera, jugadora nacida en Santa Cruz e integrante del equipo cordobés Las Mapaches, quien hizo su debut en la selección mayor, marcando sus primeros goles internacionales.

🟦 ¿Qué es el goalball?

El goalball es un deporte adaptado creado específicamente para personas con discapacidad visual. Se juega en equipos de tres jugadores, que deben lanzar una pelota con cascabeles hacia el arco contrario. Todos los jugadores usan antifaces para igualar condiciones y se orientan por el sonido del balón. El silencio del entorno es fundamental durante el juego, ya que permite a los atletas localizar la pelota y coordinar sus movimientos defensivos y ofensivos.

El crecimiento del goalball en Córdoba ha sido sostenido en los últimos años, impulsado por la Agencia Córdoba Deportes, que brinda apoyo a través de espacios de entrenamiento en el Polo Deportivo Kempes y el desarrollo de Escuelas Deportivas orientadas a la inclusión de personas con discapacidad visual.

Con el cuarto puesto obtenido, Argentina repite su mejor actuación histórica en este tipo de torneos y se asegura una plaza en los Juegos Parapanamericanos, donde volverá a medirse con las principales potencias del continente.