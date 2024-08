Borelli finalizó la carrera de 42,195 kilómetros, que por primera vez en la historia olímpica cerró la actividad de atletismo, en el vigésimo primer puesto, con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 29 segundos. En el km 38, cerca de la Torre Eiffel, fue acompañada por Milo, su hijo, nacido en 2015.

Ocampo, por su parte, cruzó la meta en la Explanada de Los Inválidos, uno de los monumentales puntos parisinos por los que pasó la carrera, en la cuadragésima primera posición, con una marca de 2:32:02.

La recordwoman sudamericana, logro conseguido este año en Sevilla (2:24:18), donde consiguió la marca mínima para clasificar a París, y Ocampo, que obtuvo la marca necesaria dos meses después, en Hamburgo (2:26:24), tuvieron sus estrenos olímpicos a los 31 y 33 años, respectivamente.

La carrera fue ganada por la neerlandesa Sifan Hassan, nacida en Etiopía, que marcó un récord olímpico (2:22:55) y protagonizó un épico final al superar en los metros finales, contacto mediante, a la etíope Tigst Assefa (2:22:58). Hassan volvió a hacer historia: había ganado tres medallas en Tokio 2020 (oro en 5000m y 10000m, bronce en 1500m), y repitió su proeza en París (bronce en 5000m y 1000m, oro en maratón).

La keniata Hellen Obiri completó el podio (2:23:10), cruzando la meta segundos antes que su compatriota Sharon Lokedi (2:23:14). La mejor sudamericana fue la peruana Thalia Valdivia, quien marcó un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 1 segundo.

Borelli, emocionada, expresó en TyC Sports: "Antes de largar estaba lidiando con mis emociones, mi primer Juego Olímpico, mi hijo en el kilómetro 38. Mi idea era estar entre las 20 primeras. Fue duro, con el circuito, la humedad y el calor, pero lo pude lograr".

Y completó, sobre el entorno en el que se corrió la maratón, que durante los últimos días volvió a revolucionar a la ciudad y que desde muy temprano convocó a mucha gente a lo largo de todo el recorrido: "Los últimos kilómetros iba por inercia, no veía nada, pero me asombró muchísimo ver la Torre Eiffel en el kilómetro 38, cuando íbamos muy mal. Es gigante, no la había visto desde que llegué. Así que la torre la vi, pero lo otro me costó un poco más".

"Obviamente hemos avanzado. Falta mucho por mejorar todavía. Las 2h24' de este año creo que las puedo mejorar, como atleta soy súper ambiciosa, pero esto es paso a paso. Hoy estoy disfrutando esto, que me costó llegar. Tokio estuvo cerca, pero fue en París. Estoy súper orgullosa", concluyó la atleta marplatense.

Ocampo, por su parte, indicó: "Lo disfruté. Dentro de la exigencia del recorrido, del esfuerzo y de querer sobrepasar a cada atleta, disfruté mucho. Me sorprendió la cantidad de argentinos que había en el recorrido, se hizo sentir".

"Es una emoción muy grande, fue mucho más emocionante llegar y terminar después de todo el esfuerzo. El circuito y el ambiente fueron alucinantes, yo me sentí muy bien. Tengo que resaltar la estrategia de la carrera que hicimos, que fue conservar un poco la calma en los primeros kilómetros, porque sabíamos que la parte difícil era a partir del 16, que tenía mucha pendiente, más que en los recorridos habituales que corremos", añadió Ocampo, que también es madre, de Amparo, hace 8 años.

Y la oriunda de Pilar cerró: "Lo único que quería era terminarla, porque es parte de todo el trabajo que se fue haciendo en los últimos dos ciclos olímpicos. Más allá del resultado, que estoy muy contenta y conforme, siento que fue muy bueno, estoy muy feliz de haberla terminado, con mi familia del otro lado del televisor y acá, con toda la gente que está al pie del cañón. Año tras año, hasta yo misma me voy sorprendiendo de mi resiliencia y de mi voluntad de mejorar e ir por más, con mi equipo de trabajo, que hace un combo que hoy en día esté acá parada".

¿Por dónde pasó la maratón de París 2024?

Tanto en sus competencias olímpicas como en la Marathon Pour Tous, abierta para todo el público, la maratón pasó por nueve ciudades, a saber: París, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon y Issy-les-Moulineaux.

Además, atravesó vastos puntos emblemáticos de la región parisina: Ayuntamiento de París, Bolsa de Comercio, Palacio Brongniart, Ópera Garnier, Plaza Vendôme, Jardín de las Tullerías, Pirámide del Louvre, Plaza de la Concordia, Puentes de París (Pont de l'Alma, Alexandre III y Jena, entre otros), Grand Palais, Palacio de Tokio, Jardines del Trocadero, Casa de la Radio, Manufactura y Museos Nacionales de Sèvres, Bosque nacional de Fausses-Reposes, Monumentos Pershing-Lafayette, Palacio de Versalles, Bosque Nacional de Meudon, Parque André Citroën, Torre Eiffel, Museo Rodin y Explanada de los Inválidos.

Este domingo 11 de agosto, por primera vez la maratón femenina cerró la actividad de atletismo en unos Juegos Olímpicos, 24 horas después que se corriera la maratón masculina. Fue, además, un homenaje a las mujeres, ya que hizo referencia a un episodio clave de la Revolución Francesa: la Marcha de las Mujeres sobre Versalles, el 5 de octubre de 1789, que marcó el fin de la autoridad real.

Luego del cierre del atletismo con la maratón, los Juegos Olímpicos culminan con las definiciones de handball, waterpolo, ciclismo en pista, lucha, pentatlón moderno, básquetbol, halterofilia y vóleibol. A la tarde de Argentina, en el Stade de France, la ceremonia de clausura iniciará oficialmente la espera para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.