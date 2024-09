La Selección Argentina, bajo el cuerpo técnico integrado por Virginia “China” Mazzuchi, Cecilia Reiter, Javier Blanco y Federico De Pascual, está lista para defender los títulos de las ramas masculina y femenina en el Panamericano de Menores 2024, que tendrá lugar en la ciudad de Aguascalientes, México, desde el próximo martes 17 de septiembre al sábado 21.

El evento, que se llevará a cabo en las instalaciones del club Padel 3015, incluye a las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y contará con la participación de un total de nueve países, entre los que aparecen, además de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

La ceremonia de apertura se realizó anoche y allí se sortearon los cuadros masculinos y femeninos del torneo.

En la rama masculina, las selecciones se dividirán en tres grupos de tres equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona accederán al cuadro de cuartos de final para las posiciones 1-6, salvo los líderes de los grupos A y B, que pasarán directamente a las semifinales gracias a un “bye”; mientras que aquellos que finalicen terceros se enfrentarán en otra zona para las posiciones 7-9.

En la rama femenina, las selecciones que participarán serán ocho (todas las mencionadas anteriormente, a excepción de Venezuela), divididas en dos grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona pasarán a las semifinales, mientras que los dos últimos jugarán por las posiciones 5-8.

La lista de convocados a la Selección Argentina

Vale recordar que el cuerpo técnico de la Selección Argentina brindó su lista de convocados el mes pasado y, desde entonces, comandó las jornadas de preparación para este certamen. A continuación, los nombres y categorías de cada uno de los jugadores y jugadoras que representará los colores albicelestes en México:

Selección femenina

Sub 14

Zoe Benítez (Merlo, San Luis)

Victoria Vilchez (Río Cuarto, Córdoba)

Victoria Sánchez (General Roca, Río Negro)

Tatiana Trejo (Tandil, Buenos Aires)

Sub 16

Greta Gavio (La Plata, Buenos Aires)

Pía Gosteli (La Toma, San Luis)

Candela Zillich (La Puerta, Córdoba)

Lourdes Flores (Córdoba, Córdoba)

Sub 18

Fiorella Propato (El Calafate, Santa Cruz)

Francesca Floriani (Quines, San Luis)

Sol Capello (San Francisco, Córdoba)

Sasha Gómez (Plaza Huincul, Neuquén).

Selección masculina

Sub 14

Santino Contreras (El Soberbio, Misiones)

Julián Bordón (Tandil, Buenos Aires)

Joaquín Botta (San Luis, San Luis)

Gonzalo Weinmeister (Victoria, Entre Ríos).

Sub 16

Santino Córdoba (Córdoba, Córdoba)

Andrés Graupera (Villa del Totoral, Córdoba)

Antonio Graupera (Villa del Totoral, Córdoba)

Naim Díaz (Chamical, La Rioja)

Sub 18

Mateo Conte (Olavarría, Buenos Aires)

José Funes (La Rioja, La Rioja)

Renzo Núñez (Fontana, Chaco)

Filippo Nicocia (Puerto Madryn, Chubut).