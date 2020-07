Ante la perspectiva de un comienzo intenso, con una catarata de partidos, empezaron a disputarse partido amistosos en Orlando, escenario de todos los encuentros de la NBA, la principal liga de básquetbol del mundo.

En el primer partido, Los Angeles Clippers vencieron a Orlando Magic por 99 a 90. Pudo notarse una gran actuación de Louis Williams, con 22 puntos. Así hizo su presentación uno de los grandes candidatos al título.

En segundo turneo, Denver Nuggets superó a Washington Wizard por 89 a 82. Un rato más tarde, New Orleans Pelicans no tuvo problemas frente a Brooklyn Nets, que no contarán con Kyrie Irving que decidió no jugar en la burbuja, al vencerlo por 99 a 68.

En el último encuentro de la jornada, Miami se impuso ante Sacramento Kings por 104 a 98 con una gran actuación de Duncan Robinson, que anotó 5 triples de 8 intentos para cerrar su planilla con 18 unidades.