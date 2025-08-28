Con dos goles de Messi, Inter Miami venció a Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup

Inter Miami alcanzó una nueva final internacional tras superar 3-1 a Orlando City en el marco de las semifinales de la Leagues Cup 2025. El partido, disputado en el Chase Stadium, tuvo como figura a Lionel Messi, autor de dos tantos en la etapa complementaria.

El equipo visitante se había puesto en ventaja con un gol de Mario Pasalić, pero en el segundo tiempo el conjunto rosa logró revertir el marcador. Messi convirtió primero desde el punto penal y luego amplió la diferencia con una definición de zurda. El tercer tanto fue obra de Telasco Segovia, que selló el resultado final.

De esta manera, el elenco dirigido por Javier Mascherano disputará su segunda final en la competencia, luego del título obtenido en 2023. El próximo 31 de agosto enfrentará al ganador de la otra semifinal entre LA Galaxy y Seattle Sounders.

El triunfo frente a Orlando llega tras haber eliminado en cuartos de final a Tigres de Monterrey, mientras que su rival de turno venía de dejar en el camino a Toluca, actual campeón de la Liga MX.

El encuentro marcó además la última presentación de Lionel Messi y Rodrigo De Paul con Inter Miami antes de sumarse a la Selección argentina para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El partido definitorio de la Leagues Cup podrá verse a través del servicio de streaming Apple TV+.