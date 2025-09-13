La Selección Argentina Sub-20 comenzó a moverse pensando en el Mundial de Chile y Diego Placente ya eligió a los primeros convocados. 

Desde el lunes 15 hasta el sábado 20, un grupo de juveniles trabajará en el predio de Ezeiza como parte de la preparación.

X de 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐

En la lista predominan futbolistas de clubes argentinos, aunque también se suman tres que actúan afuera: Alain Gómez (Valencia), Tomás Pérez (Porto) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen). Uno que se incorporará más tarde es Maher Carrizo, ya que Vélez juega Copa Libertadores en la semana ante la Academia.

Además, Placente decidió incluir a varias promesas de la Sub-17 para que tengan rodaje en la mayor de la categoría. Entre ellos aparecen chicos de Racing, Boca, River, Vélez, San Lorenzo, Lanús y Argentinos Juniors.

Con dos jugadores de Talleres: Placente confirmó los primeros citados para la Sub-20 rumbo al Mundial

En la lista aparecen también dos nombres ligados al fútbol cordobés. Los juveniles Santino Barbi (arquero) y Santiago Fernández (defensor), ambos de Talleres, fueron convocados.

La gran duda pasa por los jugadores que militan en Europa. Algunos ya tienen luz verde, como Claudio “Diablito” Echeverri y Julio Soler, autorizados por Bayer Leverkusen y Bournemouth, respectivamente. 

Distinta es la situación de Franco Mastantuono, cuya presencia parece muy difícil, mientras que Valentín Carboni todavía espera resolución.

Otros nombres en carpeta son Gianluca Prestianni y Aaron Anselmino, aunque Benfica y Borussia Dortmund no muestran intención de cederlos. La lista definitiva recién se conocerá más cerca del torneo, pero Placente ya empezó a mover las fichas.