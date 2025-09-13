Con dos jugadores de Talleres: Placente confirmó los primeros citados para la Sub-20 rumbo al Mundial

La Selección Argentina Sub-20 comenzó a moverse pensando en el Mundial de Chile y Diego Placente ya eligió a los primeros convocados.

Desde el lunes 15 hasta el sábado 20, un grupo de juveniles trabajará en el predio de Ezeiza como parte de la preparación.

En la lista predominan futbolistas de clubes argentinos, aunque también se suman tres que actúan afuera: Alain Gómez (Valencia), Tomás Pérez (Porto) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen). Uno que se incorporará más tarde es Maher Carrizo, ya que Vélez juega Copa Libertadores en la semana ante la Academia.

Además, Placente decidió incluir a varias promesas de la Sub-17 para que tengan rodaje en la mayor de la categoría. Entre ellos aparecen chicos de Racing, Boca, River, Vélez, San Lorenzo, Lanús y Argentinos Juniors.

En la lista aparecen también dos nombres ligados al fútbol cordobés. Los juveniles Santino Barbi (arquero) y Santiago Fernández (defensor), ambos de Talleres, fueron convocados.

La gran duda pasa por los jugadores que militan en Europa. Algunos ya tienen luz verde, como Claudio “Diablito” Echeverri y Julio Soler, autorizados por Bayer Leverkusen y Bournemouth, respectivamente.

Distinta es la situación de Franco Mastantuono, cuya presencia parece muy difícil, mientras que Valentín Carboni todavía espera resolución.

Otros nombres en carpeta son Gianluca Prestianni y Aaron Anselmino, aunque Benfica y Borussia Dortmund no muestran intención de cederlos. La lista definitiva recién se conocerá más cerca del torneo, pero Placente ya empezó a mover las fichas.