Con el Cuti Romero liderando el ranking y otros tres argentinos, los jugadores que más viajaron esta temporad

Una vez finalizada la temporada de fútbol europeo, FIFPRO, la organización que representa a nivel mundial a más de 65 mil futbolistas, realizó un listado con los jugadores que más viajaron durante la temporada que pasó, con el objetivo de concientizar sobre las exigencias que tiene el calendario hoy en día. Los resultados arrojaron que Cristian Romero es quien más kilómetros recorrió y que cuatro de los primeros cinco son de la Selección Argentina.

El Cuti sumó 139.130 kilómetros en la temporada 2023/2024 -desde julio del año pasado hasta el 2 de junio de este año-. En segundo lugar aparece Rodrigo De Paul con 126.293, tercero el australiano Harry Soutar, luego Julián Álvarez con 122.256, y cierra el top Alexis Mac Allister con un poco menos de 120 mil kilómetros recorridos. Los cuatro argentinos que ocupan las primeras plazas estuvieron presentes en todas las convocatorias que realizó Lionel Scaloni entre esas fechas y también han viajado con sus respectivos clubes.

Tres de ellos militan en Inglaterra, uno de los países más al norte de Europa, y por ende la distancia con respecto a nuestro país es mayor. Pero además, el seleccionado tuvo viajes dentro del continente y una gira por los Estados Unidos que engrosaron los números. Cabe aclarar que en la sumatoria no entra este último viaje hacia el país norteamericano de cara a la Copa América.

Centrémonos en el Cuti Romero -aunque las cuentas son similares para todos-. Desde el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hay 11.148 kilómetros; ese trayecto lo hizo tres veces ida y vuelta, sumando 66.888. En la primera doble fecha de Eliminatorias, Argentina debió visitar a Bolivia en La Paz, acumulando otros 2.616 kilómetros -5.232 contando el retorno-. En octubre, los dirigidos por Scaloni viajaron a Lima para enfrentar a Perú, lo que supone otros 7.872. Al mes siguiente el avión tuvo como destino Río de Janeiro, otros 5.374. Cerrando el 2023, el zaguero había recorrido 85.366 kilómetros únicamente con la Selección.

Pasamos al 2024, donde Argentina disputó dos amistosos ante El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos. El primer encuentro fue en Filadelfia, ciudad donde hicieron base durante los días previos a disputar el encuentro; 5,690 km viajó desde la capital inglesa hasta la ciudad de Rocky Balboa. El segundo partido fue en la costa oeste, en la ciudad de Los Ángeles: otros 3.853 dentro del país norteamericano. Luego debió emprender el regreso, sumando 8.760 más. 18.303 kilómetros recorridos solamente en marzo.

Para la temporada que pasó, el Tottenham no disputó competiciones europeas, pero sí amistosos de pretemporada en Perth y Singapur, que completan los kilómetros faltantes hasta llegar a los 139.130 que señala FIFPRO. Los otros tres argentinos mencionados sí disputaron torneos internacionales, pero las distancias entre países en el Viejo Continente son más cortas y no alcanzan a las que recorrieron el Cuti y su equipo en su gira por Asia. Cabe aclarar que la cuenta no incluye los traslados dentro de Inglaterra para disputar los partidos de Premier League o las copas nacionales.

El dato es preocupante y la organización que agrupa a los futbolistas lo sabe. Por eso realiza informes detallados de cada uno de ellos advirtiendo sobre esta problemática no muy discutida en el mundo del fútbol. Muchas veces los intereses económicos y la acumulación de partidos priman por sobre el físico de los jugadores, que cada vez se lesionan más y llegan realmente desgastados al final de temporada; aún más si hay competiciones internacionales en junio y julio, como este año.