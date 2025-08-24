Boca Juniors derrotó 2-0 a Banfield en la sexta fecha del Torneo Clausura en La Bombonera. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo logró su segunda victoria consecutiva tras el triunfo ante Independiente Rivadavia en Mendoza y sumó 9 puntos en el campeonato, manteniéndose en la lucha por un lugar en la Copa Libertadores.

Las acciones más claras fueron en el segundo tiempo, donde Boca mostró una mejoría en el juego.

A los 15 minutos, Leandro Paredes filtró un buen pase para Brian Aguirre, quien habilitó a Miguel Merentiel. El uruguayo amagó al arquero de Banfield, Facundo Sanguinetti, y marcó el 1-0. Los jugadores de Banfield reclamaron un supuesto foul de Merentiel en la jugada previa, pero el árbitro Nicolás Lamolina validó el gol.

A los 37 minutos del segundo tiempo, tras varias intervenciones clave del arquero Agustín Marchesín, Boca amplió la ventaja. Rodrigo Battaglia conectó un cabezazo que dio en el travesaño, y Edinson Cavani aprovechó el rebote para convertir el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el Xeneize alcanzó los 9 puntos en el Torneo Clausura y se mantiene en la pelea por los primeros puestos.