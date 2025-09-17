Lanús dio un golpe de autoridad este martes al conseguir un agónico triunfo por 1-0 frente a Fluminense de Brasil, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez, vio al conjunto granate obtener una valiosa ventaja de cara a la vuelta.

El único tanto del partido llegó en el último suspiro, a los 45 minutos del segundo tiempo, gracias a la aparición de Marcelino Moreno, quien sentenció el marcador y desató la euforia local. Este gol no solo significó la victoria, sino que también establece un panorama favorable para el equipo argentino antes de viajar a Brasil.

Un primer tiempo de paridad y emoción contenida

La primera mitad del cotejo se caracterizó por una marcada paridad, en la que ninguno de los dos equipos logró romper el cero en el marcador. A pesar de las ocasiones generadas tanto por el granate como por el conjunto brasileño, faltó precisión en los metros finales. Fluminense estuvo cerca de abrir el marcador a los 34 minutos con una gran acción colectiva que finalizó Renê, aunque sin la puntería necesaria. Por su parte, Carlos Izquierdoz se erigió como figura defensiva al evitar un tanto de Canobbio para el "Flu" a los 25 minutos.

La resistencia granate y el golpe final

El complemento mantuvo la tensión y, durante gran parte del mismo, Lanús dominó la posesión del balón, aunque sin lograr ser efectivo en sus ataques para quebrar la defensa visitante. La falta de emociones fue la tónica hasta los minutos finales, cuando Marcelino Moreno, libre de marca dentro del área, sacó un remate imparable que venció al arquero Fábio. En una de las últimas jugadas, los brasileños tuvieron la oportunidad más clara para igualar, pero una crucial intervención de Carlos Izquierdoz mantuvo la ventaja granate, asegurando el resultado.

Con la mirada en el Maracaná y los compromisos locales

Con este resultado, Lanús llegará con una importante ventaja al partido de vuelta, que definirá al primer semifinalista del certamen internacional. El decisivo cruce tendrá lugar el próximo martes 23 de septiembre, a las 21:30, en el mítico estadio Maracaná.

Antes de la revancha copera, ambos equipos deberán afrontar compromisos por sus ligas domésticas. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibirán a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que Fluminense se medirá como visitante frente a Vitória por el Brasileirao. La victoria agónica en casa le otorga a Lanús una inyección de moral y una posición privilegiada en esta emocionante llave de cuartos de final.