Barcelona venció por 2-0 a Leganés por la 29° fecha de La Liga y se aseguró una jornada más la cima del torneo debido a que le sacó cinco puntos de ventaja al Real Madrid, que jugará el próximo jueves frente a Valencia.

Cuando la primera etapa se iba y parecía que en el entretiempo los iba a encontrar en cero, apareció Ansu Fati para sacar un derechazo cruzado que se metió junto palo izquierdo del arquero Iván Cuellar.

Barcelona continuó con su dominio en el complemento y llegó al gol por intermedio del francés Antoine Griezmann, pero el tanto fue anulado por el VAR (milimétrica posición adelantada de Nelson Semedo).

Sin embargo, el segundo no tardó en llegar y fue todo de Lionel Messi: el rosarino armó una gran jugada personal, se metió en el área y cayó; no pareció falta, pero el árbitro la cobró (el VAR le dio el visto bueno) y el crack argentino no perdonó. El gol 699 en su carrera.