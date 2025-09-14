Boca empata 1-1 ante Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura.

El primer gol llegó a los 20 minutos del primer tiempo, gracias a un buen cabezazo de Rodrigo Battaglia en el área local.

La reacción fue rápida. El Canalla fue al ataque y consiguió un córner que Ángel Di María lo transformó en un golazo olímpico para poner las cosas 1-1.

Después de la peor racha sin victorias de la historia, el equipo de Russo levantó cabeza y acumula tres triunfos consecutivos. Esa levantada lo metió en la pelea: hoy está tercero en la Zona A del Clausura con 12 puntos y segundo en la tabla anual, en puestos de Copa Libertadores 2026.

El encuentro es especial por la vuelta de Miguel Ángel Russo al banco tras recibir el alta médica luego de su paso por terapia intensiva.

El DT buscará darle continuidad al momento positivo y mantener al Xeneize entre los protagonistas.

Enfrente estará Rosario Central, que atraviesa una campaña irregular bajo la conducción de Ariel Holan. El Canalla se ubica sexto en la Zona B con 10 puntos y aún tiene pendiente el cruce ante Sarmiento, suspendido por mal clima. Si bien cuenta con el campeón del mundo Ángel Di María, el equipo apenas ganó dos de los seis partidos disputados y todavía no logró marcar más de un gol en un mismo encuentro.