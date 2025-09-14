Boca empató 1-1 ante Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura.

El encuentro contó con la presencia de dos campeones del mundo pero esta vez cara a cara: Ángel Di María enfrentado a Leandro Paredes.

El primer gol llegó a los 20 minutos del primer tiempo, gracias a un buen cabezazo de Rodrigo Battaglia en el área local.

La reacción fue rápida. El Canalla fue al ataque y consiguió un córner que Ángel Di María lo transformó en un golazo olímpico para poner las cosas 1-1.

Después de la peor racha sin victorias de la historia, el equipo de Russo levantó cabeza consiguiendo un empate luego de tres triunfos consecutivos. Esa levantada lo metió en la pelea: hoy está tercero en la Zona A del Clausura con 13 puntos y segundo en la tabla anual, en puestos de Copa Libertadores 2026.

El encuentro fue especial por la vuelta de Miguel Ángel Russo al banco tras recibir el alta médica luego de su paso por terapia intensiva.

Enfrente estuvo Rosario Central, que atraviesa una campaña irregular bajo la conducción de Ariel Holan. Si bien aún sigue invicto, acumula 5 empates y dos triunfos.

El Canalla se ubica sexto en la Zona B con 11 puntos y aún tiene pendiente el cruce ante Sarmiento, suspendido por mal clima.