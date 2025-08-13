Once Caldas se impuso este martes por 1-0 frente a Huracán en Manizales, en el primer encuentro de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana. El único gol del partido fue convertido por Dayro Moreno, exdelantero de Talleres de Córdoba, a los 8 minutos del segundo tiempo mediante un tiro penal.

El equipo colombiano, que había accedido a esta instancia tras superar a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia con un marcador global de 7-0 en los 16avos, mostró iniciativa desde el comienzo. El arquero de Huracán, Hernán Galíndez, evitó la apertura del marcador en la etapa inicial con intervenciones decisivas ante Michael Barrios, quien dispuso de dos situaciones claras.

La jugada clave llegó en el complemento, cuando el árbitro brasileño Ramón Abatti sancionó falta en el área de Leonel Pérez sobre Barrios. Moreno, de 39 años, ejecutó el penal con precisión para darle la ventaja a Once Caldas.

Huracán, líder invicto en la fase de grupos, buscó la igualdad con intentos aislados y disparos de media distancia, pero no logró superar la resistencia del conjunto local. La definición de la serie se jugará el próximo martes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Globo intentará revertir la desventaja y avanzar a cuartos de final.