Empate con sabor amargo en el Norte

Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Río Cuarto no se sacaron ventaja al enfrentarse en la noche del sábado en el “Gigante del Norte”. El encuentro correspondió al partido de ida de la segunda fase de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2025. El partido finalizó en un magro 0-0.

El clima en Salta fue de "verdadera fiesta" debido a la gran convocatoria de los anfitriones. El arbitraje estuvo a cargo de Bryan Ferreyra.

Los equipos llegaron a esta instancia con realidades previas exitosas. El equipo local, Gimnasia y Tiro, conocido como "El Millonario", arribó con el envión anímico de haber eliminado previamente a Temperley con un resultado de 2-0. El plantel, dirigido por Fernando “Teté” Quiroz, intentó repetir la intensidad que lo llevó a consolidarse en momentos difíciles, aunque no fue suficiente para doblegar al visitante.

Por su parte, "Los Leones del Imperio" llegaron luego de superar a Patronato en condición de local (2-1) y tras haber quedado segundos en la Zona B, a solo tres puntos del líder. Las pretensiones del equipo de Iván Delfino eran claras: ir a buscar una victoria en Salta para avanzar en el torneo.

Desarrollo del juego y la expulsión

El primer tiempo se mostró "bastante quieto", con ambos equipos buscando espacios, si bien el césped del campo de juego dejó "bastante que desear". A pesar de la falta de ritmo, Estudiantes tuvo la jugada más clara a los 29 minutos, cuando un cabezazo de Lucas “Topo” González se estrelló en el travesaño del arco defendido por Abadía. Minutos más tarde, el local logró marcar, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego. Los equipos se fueron al descanso sin goles.

Tras el entretiempo, sin cambios para ninguno de los clubes, el partido "tomó otro ritmo". Sin embargo, el duelo se mantuvo como un encuentro de "mucho roce y tal vez poco juego".

El punto de inflexión llegó en el complemento. A los 27 minutos del segundo tiempo (ST), el juego se aceleró cuando Agustín Fontana (Estudiantes RC) recibió doble amarilla y fue expulsado. Con la roja, "Los Leones quedaron con uno menos" y debieron replegarse para proteger el resultado con lo que quedaba en cancha. Fue tarea de Delfino reestructurar al equipo para defenderse.

El árbitro adicionó seis minutos, pero no se generaron más chances claras de gol. El partido cerró con un 0-0.

El resultado final dejó un "sabor amargo" para los locales, mientras que el equipo de Delfino, a pesar de la expulsión, fue criterioso y se mostró sólido en territorio salteño y manifestó las ganas de sumar. El partido de vuelta definirá la llave para el avance en el Reducido.