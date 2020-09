A raíz de la situación sanitaria que se vive en Centroamérica y Norteamérica, la FIFA y CONCACAF decidieron suspender las fechas de Eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022 de octubre y noviembre de este año y que la clasificación a la próxima Copa del Mundo arranque recién en marzo del año que viene.

El presidente de la Concacaf, el canadiense Victor Montagliani, se reunió virtualmente con sus federaciones miembro, integrantes de la FIFA y otros "grupos de interés" y decidieron la suspensión, según explicaron en el comunicado oficial en su sitio web.

