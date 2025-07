Condenaron a Carlo Ancelotti a un año de prisión en España por fraude fiscal

El italiano Carlo Ancelotti, actual director técnico del seleccionado de Brasil, fue condenado este miércoles en España a un año de prisión por fraude fiscal, por hechos vinculados a su actividad como entrenador del Real Madrid en 2014.

La Audiencia Provincial de Madrid también le impuso una multa de 386.361,93 euros y lo sancionó con la pérdida del derecho a recibir ayudas o beneficios fiscales y de Seguridad Social por un período de tres años.

Si bien fue absuelto por un hecho similar correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, el tribunal sí lo halló responsable civilmente por defraudación al erario público español en el año 2014, uno de los años que integraron su primer ciclo como técnico del club madrileño.

Durante el juicio, que se desarrolló los días 2 y 3 de abril en la capital española, Ancelotti declaró que nunca tuvo intención de evadir impuestos y que actuó siguiendo las indicaciones de sus asesores y del propio club.

Pese a la condena, al tratarse de una pena inferior a los dos años y no contar con antecedentes, el entrenador no irá a prisión, en caso de que no se acumulen otras causas similares.

Ancelotti se encuentra actualmente al frente del seleccionado brasileño, cargo que asumió tras su segundo paso por el Real Madrid. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol.