La Liga Nacional de Básquetbol tiene definidas las fechas para la continuidad de la temporada 2024/25.

La Asociación de Clubes confirmó el cronograma de partidos, tanto para la instancia de Reclasificación como para la serie por la Permanencia, que definirán los próximos pasos en la competencia.

La Reclasificación, que enfrenta a los equipos ubicados entre el quinto y el 12° lugar de la fase regular, se disputará los días 24, 26, 29 y 31 de mayo, en caso de ser necesario, y el 3 de junio como eventual quinto juego.

Cada una de estas series se jugará al mejor de cinco partidos y determinará quiénes son los últimos cuatro clasificados a los cuartos de final.

La serie por la Permanencia, que enfrentará al 19° y 20° de la tabla para definir el descenso a la Liga Argentina, se jugará en las siguientes fechas: 30 de mayo, 1, 5, 7 y 10 de junio, también en formato al mejor de cinco.

Los cruces de la Reclasificación:

5º vs 12º

6º vs 11º

7º vs 10º

8º vs 9º

Por la Permanencia:

Zárate Basket y Argentino de Junín se enfrentarán para definir cuál de los dos equipos conserva la categoría y cuál desciende a la Liga Argentina.

La llave comenzará en Zárate con el juego 1 y 2 y luego se trasladará a Junín.