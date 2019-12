Diego Armando Maradona despejó las dudas en torno a su continuidad en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La compra del Elche de España por parte de su representante, Cristian Bragarnik, había generado el rumor de una posible salida del equipo "tripero" para migrar al viejo continente.

Sin embargo, este jueves el "Diez" aseguró en diálogo con radio La Cielo, que permanecerá en el Lobo durante el 2020, luego que se confirmara que el presidente Gabriel Pellegrino se presentará para la reelección el 15 de este mes.



“Aprovecho para hablar del presidente, de mi presidente. Hoy me dio una gran noticia, me dio la noticia de que me quedo”, destacó el astro.