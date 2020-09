Por la floja campaña del equipo en el Apertura paraguayo, por las dos derrotas en fila en la Copa Libertadores y por las propias palabras de Ramón Díaz tras la caída de este miércoles frente a Caracas por el Grupo H de la Copa.

El ex DT de River acordó su salida de Libertad de común acuerdo con la dirigencia y no dirigirá el partido del miércoles frente a Boca en la Bombonera. En su reemplazo estará Juan Samudio, ex goleador del club que conduce la Reserva.