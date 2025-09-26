Confirmaron el cronograma para las fechas 11 y 12 del Clausura: la agenda de los cordobeses

Los equipos de Córdoba tendrán acción fuerte en la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El plato principal será el clásico entre Talleres y Belgrano, que se disputará el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Un día antes, el sábado 4, Instituto visitará a San Martín de San Juan desde las 16.45, en otro duelo clave para seguir sumando en la Zona B.

En la fecha 12, la “T” deberá salir a La Plata para enfrentar a Gimnasia, el sábado 11 de octubre a las 16.45.

También el sábado 11 de octubre, pero más tarde, a las 21.15, el “Pirata” recibirá a Estudiantes en el Gigante de Alberdi.

Por su parte, la “Gloria” jugará de local: se medirá ante Atlético Tucumán el domingo 12 de octubre a las 16.45, en Alta Córdoba.

De esta manera, los tres equipos cordobeses ya conocen su hoja de ruta inmediata en el Clausura,