Confirmaron el cronograma para las fechas 11 y 12 del Clausura: la agenda de los cordobeses
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de las próximas dos jornadas. El clásico cordobés ya tiene fecha y también quedaron definidos los cruces de Talleres, Belgrano e Instituto.
Los equipos de Córdoba tendrán acción fuerte en la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El plato principal será el clásico entre Talleres y Belgrano, que se disputará el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes.
Un día antes, el sábado 4, Instituto visitará a San Martín de San Juan desde las 16.45, en otro duelo clave para seguir sumando en la Zona B.
En la fecha 12, la “T” deberá salir a La Plata para enfrentar a Gimnasia, el sábado 11 de octubre a las 16.45.
También el sábado 11 de octubre, pero más tarde, a las 21.15, el “Pirata” recibirá a Estudiantes en el Gigante de Alberdi.
Por su parte, la “Gloria” jugará de local: se medirá ante Atlético Tucumán el domingo 12 de octubre a las 16.45, en Alta Córdoba.
De esta manera, los tres equipos cordobeses ya conocen su hoja de ruta inmediata en el Clausura,