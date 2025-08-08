El Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia (Cosedepro) confirmó el dispositivo de seguridad que se implementará en los tres partidos de fútbol programados para este fin de semana en Córdoba.

La decisión se tomó tras una reunión encabezada por el presidente del organismo, Marcelo Frossasco, con la participación de representantes de los clubes involucrados, autoridades de la Agencia Córdoba Deportes, Policía de la Provincia, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la Municipalidad de Córdoba.

Los encuentros

El cronograma inicia el sábado 9 de agosto a las 20:45 horas, cuando Belgrano reciba en el estadio Julio César Villagra de barrio Alberdi a Banfield, en el marco de una nueva fecha de la Liga Profesional.

El domingo 10, desde las 17:00, será el turno de Instituto, que se enfrentará a Platense en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, también por el torneo de Primera División.

El fútbol de fin de semana cerrará el lunes 11, a las 21:10, Racing de Nueva Italia cerrará la jornada futbolera recibiendo a Quilmes por la fecha 26 de la Primera Nacional, en el estadio Miguel Sancho.

Las disposiciones

Para los tres encuentros, se acordó la apertura de los portones de ingreso dos horas antes del inicio de cada partido, con la intervención de todas las áreas que conforman el dispositivo habitual de seguridad en eventos deportivos con público local. Esto incluye fuerzas policiales, bomberos, FPA, seguridad privada, personal del programa Tribuna Segura, Utedyc, servicios de sanidad, rescatistas y agentes municipales.

Desde la organización se recordó que los hinchas podrán acceder a los estadios con su carnet de socio o entrada correspondiente, utilizando los accesos habilitados según el esquema habitual de cada club.