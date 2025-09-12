Confirmaron la fecha del clásico cordobés entre Atenas e Instituto

La Asociación de Clubes (AdC) oficializó el fixture de la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet, que contará con tres equipos cordobeses: Instituto, Atenas e Independiente de Oliva.

El duelo más esperado será el clásico cordobés entre el “Griego” y la “Gloria”.

La fecha elegida es el 26 de diciembre, un día después de Navidad, correspondiente a la decimoctava jornada de la fase regular. La sede del partido será el Estadio Miguel Ángel Sandrín, escenario de Instituto.

La temporada arrancará el próximos miércoles 24 de septiembre, con el partido entre Boca, campeón vigente, y Racing de Chivilcoy, equipo recientemente ascendido a la máxima categoría.

En cuanto a los cordobeses, Instituto debutará como visitante ante Quimsa. En tanto, Atenas se medirá ante Regatas de Corrientes el jueves 25 de septiembre de visitante.