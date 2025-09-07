La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la Selección Argentina disputará dos amistosos en la próxima fecha FIFA de octubre. Los rivales serán Venezuela y Puerto Rico, en encuentros que se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Confirmaron los amistosos de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

El primer compromiso será el 10 de octubre a las 21 (hora argentina) frente a la Venezuela de Fernando Batista, en el Hard Rock Stadium de Miami. Tres días después, el 13 de octubre, el seleccionado campeón del mundo se medirá con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Estos encuentros se suman al calendario de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México. La agenda del año se completará en noviembre, cuando el equipo emprenda una gira inédita por Asia y África, con partidos previstos en Luanda (Angola) y Kerala (India), cuyos rivales aún no fueron confirmados.

Confirmaron los amistosos de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

Calendario de la Selección Argentina – 2025

FechaRivalSedeCompetencia
10 de octubreVenezuelaHard Rock Stadium (Miami, EE.UU.)Amistoso – Fecha FIFA
13 de octubrePuerto RicoSoldier Field (Chicago, EE.UU.)Amistoso – Fecha FIFA
10 al 18 de noviembreA definirLuanda (Angola) y Kerala (India)Amistosos – Gira Asia y África
Marzo 2026EspañaSede a confirmarFinalissima
Confirmaron los amistosos de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

En paralelo, el plantel continúa con los entrenamientos de cara al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. En la última práctica, Lionel Scaloni dispuso ejercicios de velocidad, coordinación y un ensayo de fútbol formal, en el que participaron Claudio Echeverri y Valentín Carboni junto al plantel mayor. Para el encuentro frente a Ecuador, el técnico analiza variantes obligadas por las ausencias de Lionel Messi y Cristian Romero, con chances de ingreso para Alexis Mac Allister y Leonardo Balerdi, entre otros jugadores.