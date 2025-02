En una entrevista con Radio Sucesos, el mandatario descargó su malestar por la salida del Wachi García en 2022 y exigió una respuesta inmediata al juvenil Vignolo:

Franco García: "70 pelotas a las vías"

Contexto: El extremo dejó el club en 2022 como libre y hoy juega en San Martín de Tucumán, despues de su paso por Chile.

Duro señalamiento: "Lo bancamos seis años al Wachi, tiró 70 pelotas a las vías y el único año que tiró un centro como la gente se fue libre ", afirmó Pérez.

Ultimátum a Vignolo: "Renueva o no juegas"

Oferta en la mesa: El club propuso un salario entre los cinco más altos del plantel.

Advertencia: " Si no firma, no juega este año. El único que le hizo una oferta fue el club que lo educó" , sentenció el presidente.

Las respuestas de los jugadores: Descontento y defensa

Franco García: "El ingrato pierde la memoria" A través de una historia de Instagram, el exjugador respondió con ironía y emotividad:

"A mí me tocó ver cosas que me dolían y hacer como si no me importaran [...] El ingrato pierde la memoria y se olvida de quien se quedó a remar el barco cuando a él mismo se le hundía".

Julián Vignolo: " Me expusieron, estoy triste " En diálogo con Radio La Red, el delantero de 18 años criticó la estrategia pública del presidente: