Arturo Vidal presentó una demanda contra el Barcelona por 2,4 millones de euros no pagos por premios y bonos, por lo que su permanencia para la próxima temporada en el equipo catalán se convirtió en una incógnita.

El volante se encuentra en Chile y estuvo en la despedida del ex Colo Colo Rodolfo Madrid, donde analizó su conflicto con el cuadro blaugrana:

"El encargado de eso no soy yo, mi representante y mi abogado ven eso, pero me parece injusto que falte ese dinero", señaló el ex Juventus y Bayern Munich

Además, Vidal no quiso referirse al interés de Inter de Milán, equipo que lo sigue de cerca para contar con sus servicios el próximo mercado de pases: "Ese es un tema que hablaré cuando vuelva a España, ahora estoy de vacaciones, en un día muy especial con Rodolfo (Madrid) y solo quiero hablar de eso".

Fuentes de la entidad azulgrana aseguraron que no adeuda tal cantidad al centrocampista y que la liga española comparte el mismo criterio, por lo que considera que la denuncia de Vidal no tiene ningún recorrido.



Esta denuncia llega justo en un momento en el que el chileno tiene ofertas para dejar Barcelona, la más importante la del Inter de Milán, que según medios italianos estaría dispuesto a desembolsar 13 millones de dólares para incorporar al "Rey Arturo".

Tras el receso por las fiestas, Arturo Vidal deberá retornar a España para sumarse a las órdenes de Ernesto Valverde. Barcelona visitará a Espanyol por la jornada 19 de La Liga. El encuentro será el próximo 4 de enero, a partir de las 17:00 horas.