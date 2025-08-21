Conmebol negó la veracidad de un comunicado con duras sanciones por la violenta noche en el partido que disputaron Independiente y Universidad de Chile el miércoles por la noche.

A través de las redes se viralizó un comunicado atribuido a la entidad deportiva que hacía referencia a la exclusión de ambos equipos de todas las competencias organizadas por Conmebol, Libertadores y Sudamericana, durante las temporadas 2026 y 2027.

Ver: Gabriel Boric cuestionó a la Conmebol tras los incidentes en Independiente-Universidad de Chile

La entidad que dirige Alejandro Domínguez señaló que el Tribunal de Disciplina del organismo aún no se expidió sobre las sanciones correspondientes por los graves incidentes, según publicó Noticias Argentinas.

Ver: Violencia extrema en Independiente vs. U. de Chile: butacas quemadas, heridos y corridas

Además, las autoridades de la Conmebol esperan el resultado del análisis sobre los informes del árbitro y los veedores en relación con la secuencia de violencia entre hinchas de ambos equipos.

Por otra parte, aunque no se descartan sanciones severas para las instituciones deportivas, la entidad internacional desmintió que estas estuvieran fijadas de antemano, tal como se publicó en un documento apócrifo.