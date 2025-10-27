Conmoción en Brasil: volcó un micro con simpatizantes de Flamengo que viajaban a Argentina

Un micro que transportaba hinchas de Flamengo volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, a la altura de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro. Los pasajeros viajaban hacia Buenos Aires para presenciar el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre el conjunto brasileño y Racing Club, que se disputará este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

De acuerdo con la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el siniestro se produjo cerca de las 15.50 (hora de Brasilia) en el kilómetro 281 de la vía, en sentido hacia San Pablo. Las primeras informaciones indican que 16 personas resultaron heridas y que dos permanecen en estado de gravedad.

Las autoridades locales desplegaron rápidamente equipos de bomberos y de la PRF, junto con personal de emergencia del Centro de Control Operacional de RioSP, para atender a las víctimas y liberar el tránsito, que se vio interrumpido en ese tramo. Según reportes de medios locales, el pavimento mojado sería una de las posibles causas del accidente.

Tras conocerse la noticia, Flamengo emitió un comunicado oficial en el que informó haber tomado contacto con el intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien dispuso el uso del Hospital Municipal y la Santa Casa para la atención de los heridos. El club también señaló que mantiene comunicación con el Comando General del Cuerpo de Bomberos y la Superintendencia de la PRF de Río de Janeiro, a fin de seguir de cerca la evolución del operativo.

El equipo brasileño se prepara para disputar el partido decisivo ante Racing, luego de haberse impuesto 1-0 en el encuentro de ida. El accidente generó gran preocupación entre los simpatizantes del “Mengão”, que habían organizado una amplia movilización para acompañar al plantel en su viaje a la Argentina.