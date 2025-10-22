Conmoción en el ajedrez mundial: murió a los 29 años el gran maestro Daniel Naroditsky

El ajedrez mundial atraviesa momentos de pesar tras conocerse la muerte del gran maestro estadounidense Daniel Naroditsky, quien falleció a los 29 años. La noticia fue confirmada por el Charlotte Chess Center de Carolina del Norte, institución donde se desempeñaba como entrenador principal. La causa del fallecimiento no fue informada.

Nacido en San Mateo, California, Naroditsky comenzó a jugar a los seis años y rápidamente se destacó como un talento precoz. A los 12 se consagró campeón mundial juvenil Sub-12 y, antes de finalizar la escuela secundaria, obtuvo el título de gran maestro internacional, la máxima distinción otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Durante su carrera, representó a Estados Unidos en múltiples competencias internacionales y se mantuvo entre los 200 mejores jugadores del ranking mundial. Entre sus victorias más recordadas figura la obtenida frente a Fabiano Caruana en el Campeonato de Estados Unidos de 2021. Su último logro fue el título del Campeonato Nacional de Blitz 2025, con una actuación perfecta de 14 triunfos en 14 partidas.

Además de su trayectoria competitiva, Naroditsky fue reconocido como un divulgador del ajedrez. Combinó la docencia y la comunicación a través de sus canales en YouTube y Twitch, donde acumuló cientos de miles de seguidores. Su estilo pedagógico y su cercanía contribuyeron a acercar el ajedrez a nuevas generaciones de jugadores.

Graduado en Historia por la Universidad de Stanford, publicó su primer libro, Mastering Positional Chess, a los 14 años, y fue columnista de la revista Chess Life. Desde 2022 también colaboraba con The New York Times como analista y columnista especializado.

En el ámbito ajedrecístico, la noticia generó profundo impacto. La FIDE, el Club de Ajedrez de Saint Louis y referentes internacionales como Hikaru Nakamura expresaron su pesar y destacaron su legado como jugador, educador y comunicador. El Campeonato de Estados Unidos, actualmente en desarrollo en St. Louis, inició su jornada con un minuto de silencio en su memoria.

En un comunicado difundido por el Charlotte Chess Center, la familia de Naroditsky pidió privacidad en este momento y agradeció las muestras de afecto recibidas:

“Recordemos a Daniel por su pasión por el ajedrez y por la alegría e inspiración que nos trajo a todos cada día”, expresaron sus allegados.