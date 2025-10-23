Conmoción y sospecha en el ajedrez: investigan a Kramnik tras la muerte de Naroditsky

El mundo del ajedrez continúa sacudido por la muerte del gran maestro estadounidense Daniel Naroditsky, ocurrida el pasado 20 de octubre, y por el clima de tensión que rodea el caso. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anunció que inició una investigación para analizar el comportamiento del ex campeón mundial Vladimir Kramnik, quien había protagonizado semanas antes una serie de acusaciones públicas contra Naroditsky por presunto uso de inteligencia artificial en partidas en línea.

Según comunicó el presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich, la entidad examinará “todas las declaraciones públicas” realizadas por Kramnik “antes y después” del fallecimiento del jugador norteamericano, con el fin de determinar si hubo expresiones que puedan considerarse acoso o difamación dentro del entorno competitivo. El caso fue derivado a la Comisión de Ética y Disciplina del organismo para su revisión independiente.

Naroditsky, de 29 años, era una de las figuras más reconocidas del ajedrez moderno. Además de su carrera como gran maestro, se había destacado como comentarista, educador y divulgador del juego ciencia en plataformas digitales, donde contaba con una amplia comunidad de seguidores. En su última transmisión por Twitch, el 18 de octubre, se refirió visiblemente afectado a la controversia con Kramnik. El video fue retirado días después de su cuenta oficial.

En un comunicado, Dvorkovich expresó preocupación por el “debate público que en los últimos tiempos ha traspasado los límites de lo aceptable”, señalando que este tipo de conflictos pueden derivar en acoso o ataques personales. A su vez, destacó que la federación actuará con firmeza “en todos los casos donde se observe falta de respeto o intimidación dentro de la comunidad ajedrecística”.

Kramnik, por su parte, negó cualquier conducta inapropiada. En declaraciones a Reuters, afirmó no haber insultado ni acosado a Naroditsky y aseguró que también fue objeto de amenazas y comentarios ofensivos en redes sociales. El ruso señaló que colaborará con la investigación y no descartó iniciar acciones legales contra quienes lo responsabilicen por la situación.

La causa de la muerte de Naroditsky aún no fue divulgada oficialmente. Mientras tanto, la FIDE enfrenta la tarea de esclarecer si las acusaciones y el tono de los intercambios públicos previos al hecho pudieron contribuir a un ambiente hostil dentro del circuito profesional.